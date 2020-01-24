Еще один Бродвейский мюзикл станет фильмом

Уже давно не секрет, что американский кинематограф переживает идейный кризис. Потому и переснимают в Голливуде старые хитовые фильмы, ставят мюзиклы по фильмам и наоборот, фильмы по мюзиклам. Вот и на этот раз, довольно старенький фильм обрел сразу два вторых дыхания.
И так, речь пойдет о фильме «Дрянные девчонки» (Mean Girls). Впервые или, точнее, первый фильм увидел свет в 2004 году. Главную роль в фильме сыграла Линдси Лохан, фильм имел несомненный успех и был неплохо воспринят критиками.
По мотивам этого фильма на Бродвее поставили одноименный мюзикл. Кстати, создателями мюзикла выступили Тина Фей и Джефф Ричмонд. А как известно, Тина сыграла в оригинальном фильме не последнюю роль и выступила в качестве сценариста.
Не так давно стало известно, что мюзикл, ставший Бродвейским хитом, должен получить киноверсию. Уже заключено соглашение со студией Paramount, которая в далеком 2004 сняла оригинальных «Девчонок».
Кто станет режиссером новой картины пока не известно, а вот сценарий снова напишет Тина Фей. В экранной версии мюзикла будет использована музыка Джеффа Ричмонда. Сроки выхода картины на данный момент не известны.
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