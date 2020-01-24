В АТОР назвали число российских туристов в Китае

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе назвала число находящихся в Китае российских туристов.

По словам Ломидзе, в Китае находятся до 7 тыс. организованных российских туристов, передает «Интерфакс».

«Больше всего туристов на Хайнане. По предварительным оценкам федеральных операторов, там около 5-6 тыс. россиян. Еще до 1 тыс. организованных туристов могут путешествовать по Китаю в рамках групповых и индивидуальных экскурсионных туров – они путешествуют в Пекин и Шанхай», – сказала исполнительный директор АТОР.

Напомним, по данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса в КНР уже погибли 25 человек, еще 830 человек заразились. В Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Власти КНР подозревают в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.

В пятницу Ростуризм заявил о праве россиян на возврат денег за отказ от туров в Китай.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.





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