Источник: Кипр блокирует санкции против России

Кипр отказывается голосовать за антироссийские санкции Евросоюза из-за воссоединения РФ и Крыма. Таким способом власти Кипра пытаются добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, которые ответственны за геологоразведочные работы на шельфе Кипра, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Вместе с тем официальный Кипр заявляет о необходимости дополнительного пересмотра предлагаемых ЕС мер против официальных лиц РФ и отрицает связь между блокированием антироссийских санкций и введением рестрикций против Турции, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Собеседник агентства отметил, что ЕС согласовал введение дополнительных ограничений против официальных лиц России, связанных с Крымом, но для окончательного утверждения нужно согласие 28 стран – членов союза.

Кипр блокирует это решение «на техническом уровне», отметил источник.

В январе сообщалось, что главы МИД 28 стран ЕС поручили Совету ЕС подготовить санкции против физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

В июле страны ЕС уже одобряли введение экономических и политических санкции против Турции. Однако Турция тогда пообещала активизировать добычу газа в районе Кипра в ответ на санкции ЕС.

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