Минобороны Украины приостановило прием бракованных бронетранспортеров

Министерство обороны Украины временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е, в корпусах которых обнаружили брак. Об этом 24 января сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В начале января 2020 года во время выполнения мероприятий входного контроля специалистами 85-го военного представительства Министерства обороны Украины на корпусах бронетранспортеров БТР-4Е производства ООО «Лозовской кузнечно-механический завод» (ЛКМЗ) были обнаружены повреждения «упрочняющей наплавки» на сварных соединениях бортов», – сказано в сообщении.

Рабочая группа министерство подтвердила, что брак имеется на нескольких бронетранспортерах.

«В случае установления виновных в этой ситуации, руководством Минобороны будут приняты меры по привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству Украины», – отмечают в министерстве.

В госконцерне «Укроборонпром» 24 января заявили, что потребуют от ЛКМЗ «в полном объеме и за свой счет выполнить свои обязательства по качеству комплектующих согласно требованиям технической документации». Кроме того, руководство концерна поручило директору Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова выяснить квалификацию работников, осуществляющих сварочные работы, усилить контроль качества выпускаемой продукции и проверить возможные факты ненадлежащего исполнения заказа ответственными лицами.

Минобороны заказало партию бронетранспортеров в 2016 году. Летом 2019 года военное отказалось принять партию из 48 БТР-4Е, произведенных Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, из-за использования несертифицированной финской стали. Корпуса для бронемашин изготавливает Лозовской кузнечно-механический завод. Контракт на поставку 45 единиц БТР-4Е Вооруженным силам Украины был возобновлен в декабре 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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