В полиции Хмельницкой области заявили, что при задержании «черных» лесорубов пострадал участковый

24.01.2020, 21:30, Новости дня

В ночь на 24 января в Славутском районе Хмельницкой области при задержании мужчины, который перевозил на грузовом автомобиле «Урал» незаконно срубленные дубы, пострадал участковый полицейский. Об этом проинформировали в полиции области.

«Когда грузовик застрял в пашни, водитель оставил транспортное средство и попытался убежать пешком, однако участковый его догнал. Во время задержания преступник оказал активное сопротивление и нанес участковому несколько ударов в голову и туловище, причинив телесные повреждения в виде синяков и ушибов», – сказано в сообщении.

Правоохранители называют двух мужчин, которые вывозили из лесополосы древесину, «черными» лесорубами. Их заметили сотрудники военизированной охраны железной дороги, они вызвали полицию и лесников.

«По словам охранников, злоумышленников было двое. Один сразу убежал пешим ходом, а другой пытался покинуть место происшествия на грузовике. Его начали преследовать лесоводы вместе с участковым офицером полиции, которые оперативно прибыли на вызов», – отметили в полиции.

Задержанным оказался 27-летний житель города Славута. Его предполагаемого сообщника ищут.

Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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