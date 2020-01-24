В Пентагоне прокомментировали данные о перестрелке c российскими военными

Американские военнослужащие в Сирии остаются на прежних позициях и проводят контакты с российскими коллегами для предотвращения конфликтов, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
«Мы ясно дали понять другим странам и силам, которые находятся в регионе, где располагаются наши силы. Мы работаем по каналам предотвращения конфликтов, чтобы гарантировать, что нет никакого недопонимания, никаких случайных столкновений. Мы продолжаем это делать», –Хоффман, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у него нет подтверждений того, что между американскими и российскими военными произошла перестрелка в Сирии.
«Могу лишь сказать, что мы находится там же, где находились, и они знают, где мы находимся», – подчеркнул он.
Заместитель командующего операцией против «Исламского государства» (запрещено в России) Алекс Гринквич подтвердил, что контакты по линии руководителей группировок проходят каждую неделю, а на низших уровнях – почти каждый день. Он уточнил, что такие контакты оговаривают действия воздушных и наземных сил.
В декабре организация The Syrian Observatory for Human Rights, которая неоднократно распространяла сомнительную информацию, заявила, что в Сирии якобы произошла драка между российскими и американскими военными, но позже эти данные опровергли.
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