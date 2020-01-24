Доктор Комаровский оценил шансы заразиться новым вирусом от посылки из Китая

Педиатр Евгений Комаровский рассказал, можно ли заразиться новым типом коронавируса, получив посылку из Китая.

«Во-первых, вероятность того, что вирус может существовать вне организма млекопитающего более двух суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицирующую дозу вируса очень мало, даже теоретически», – написал он в своем Instagram.

Ранее газета ВЗГЛЯД также рассказывала, реальна ли опасность заражения вирусом 2019nCoV через посылки из Китая.

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