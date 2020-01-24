Мнение: Angel of Death

Вышел трейлер нового анимационного сериала по Warhammer 40k.

Нечастый случай, когда проект официальный, а к его производству привлечен автор крутой фанатской экранизации романа "Хельсрич" https://www.youtube.com/watch?v=l1h9sLV3TF0, которая многими резонно считается лучшим, что было снято по WH40k.

В новой работе также по максимуму давят на пафос и специфическую картинку.

Все это конечно хорошо, но все равно скепсис не отпускает — слишком много мусора выходит по данной вселенной, а с экранизациями ей и вовсе не везет.

Хотя на "Ересь Хоруса" в кино или на худой конец в виде крупнобюджетного сериала я бы посмотрел.

Источник: Colonel Cassad

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