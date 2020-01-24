Мнение: Angel of Death

24.01.2020, 21:25, Разное

Вышел трейлер нового анимационного сериала по Warhammer 40k.
Нечастый случай, когда проект официальный, а к его производству привлечен автор крутой фанатской экранизации романа "Хельсрич" https://www.youtube.com/watch?v=l1h9sLV3TF0, которая многими резонно считается лучшим, что было снято по WH40k.
В новой работе также по максимуму давят на пафос и специфическую картинку.

Все это конечно хорошо, но все равно скепсис не отпускает — слишком много мусора выходит по данной вселенной, а с экранизациями ей и вовсе не везет.
Хотя на "Ересь Хоруса" в кино или на худой конец в виде крупнобюджетного сериала я бы посмотрел.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг на востоке страны, где ранее произошло сильное землетрясение, информирует телеканал NTV. Самолет Эрдогана приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что он посетит районы спасательных работ, передает РИА «Новости». Как сообщил источник в администрации Эрдогана, субботняя программа президента в Стамбуле отменена. Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика