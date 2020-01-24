Мнение: Angel of Death

Вышел трейлер нового анимационного сериала по Warhammer 40k.
Нечастый случай, когда проект официальный, а к его производству привлечен автор крутой фанатской экранизации романа "Хельсрич" https://www.youtube.com/watch?v=l1h9sLV3TF0, которая многими резонно считается лучшим, что было снято по WH40k.
В новой работе также по максимуму давят на пафос и специфическую картинку.
Все это конечно хорошо, но все равно скепсис не отпускает — слишком много мусора выходит по данной вселенной, а с экранизациями ей и вовсе не везет.
Хотя на "Ересь Хоруса" в кино или на худой конец в виде крупнобюджетного сериала я бы посмотрел.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг на востоке страны, где ранее произошло сильное землетрясение, информирует телеканал NTV. Самолет Эрдогана приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что он посетит районы спасательных работ, передает РИА «Новости». Как сообщил источник в администрации Эрдогана, субботняя программа президента в Стамбуле отменена. Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Заблокирован аккаунт проекта «Актуальная политика» в Twitter / 29 ноября
- В Турции заявили, что приговоры суда Саудовской Аравии о виновным в убийстве Хашогги не соответствуют ожиданиям, так как не нашли заказчиков / 24 декабря
- На Украине пригрозили сорвать спектакль с участием Башарова / 15 января
- Российские спортсмены отреагировали на решение ВАДА / 9 декабря
- Крымские астрономы выяснили размеры потенциально опасного для Земли астероида / 7 декабря
- Порошенко назвал условия прихода на допрос в ГБР Украины / 18 января
- «Нафтогаз» не смог добиться ареста активов «Газпрома» в ФРГ, Польше и Молдавии / 30 ноября
- Шарапова не смогла доиграть матч в Австралии из-за дыма / 14 января