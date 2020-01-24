Подруга погибшей в Петербурге блогерши рассказала об убийстве и смерти самого убийцы

24.01.2020, 21:19, Новости дня

В лесу под Петербургом обнаружено сожженное тело 20-летней блогерши Мишель Михаэлис. Как сообщила ее подруга, девушка умерла во время удушающего секса с 21-летним Алесем Завтраковым, который позже скончался.

Подруга погибших сама обратилась в полицию. Она рассказала, что помогала молодому человеку избавляться от тела Михаэлис. По словам подруги, до убийства девушка с другом употребили наркотические средства, информирует «Фонтанка» со ссылкой на свой источник.

В полиции подруга рассказала, что Завтраков приехал к ней с телом Михаэлис и попросил помощи. В итоге, они купили жидкость для розжига и подожгли тело в лесу, однако решили не ждать, пока оно сгорит полностью, и уехали.

Позже под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело Завтракова. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

Издание отмечает, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, при этом подруга погибших проходит по нему в качестве свидетеля, а если результаты судмедэкспертизы подтвердят ее показания, то дело будет закрыто из-за смерти обвиняемого.

Ранее сообщалось, что обгоревшее тело 20-летней девушки было обнаружено в лесу около поселка Парголово под Петербургом.



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