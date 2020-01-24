Челябинский студент предложил свою поправку в Конституцию

Студент Челябинского государственного университета предложил внести в Конституцию поправку о роли молодежи в развитии общества.

Об этом сообщил глава законодательного собрания области Владимир Мякуш, входящий в состав рабочей группы по подготовке предложений и внесению изменений в Конституцию, передает «АиФ».

Как уточняется, Мякуш обсуждал послание президента Федеральному собранию и конституционные поправки во время встречи со студентами вуза.

По словам Мякуша, все предложенные поправки будут обсуждаться на заседании региональной рабочей группы в областном заксобрании, а потом при необходимости их вынесут для рассмотрения на федеральном уровне.

«Будем делать так, чтобы ни одна поправка не осталась без внимания», – подчеркнул он.

Напомним, в обсуждениях поправок в конституцию РФ в нескольких регионах принимают участие региональные журналисты, аспиранты и студенты, представители муниципалитетов и общественных организаций.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову, приговоренного к четырем годам колонии за нарушения на митингах. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручения является генеральный прокурор Игорь Краснов. Во время пресс-конференции Путин пообещал ознакомиться с ситуацией […]