Челябинский студент предложил свою поправку в Конституцию

Студент Челябинского государственного университета предложил внести в Конституцию поправку о роли молодежи в развитии общества.
Об этом сообщил глава законодательного собрания области Владимир Мякуш, входящий в состав рабочей группы по подготовке предложений и внесению изменений в Конституцию, передает «АиФ».
Как уточняется, Мякуш обсуждал послание президента Федеральному собранию и конституционные поправки во время встречи со студентами вуза.
По словам Мякуша, все предложенные поправки будут обсуждаться на заседании региональной рабочей группы в областном заксобрании, а потом при необходимости их вынесут для рассмотрения на федеральном уровне.
«Будем делать так, чтобы ни одна поправка не осталась без внимания», – подчеркнул он.
Напомним, в обсуждениях поправок в конституцию РФ в нескольких регионах принимают участие региональные журналисты, аспиранты и студенты, представители муниципалитетов и общественных организаций.
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