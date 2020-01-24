Двух российских дипломатов обвинили в Болгарии в шпионаже и выслали из страны

24.01.2020, 21:16, Новости дня

Болгария объявила российского дипломата и сотрудника торгового представительства персонами нон-грата и выслала их из страны. Об этом сообщается на сайте посольства России в Болгарии. 

Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев объявил министру иностранных дел страны, что два российских дипломата вели в Болгарии разведывательную деятельность: собирали информацию, составляющую государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или иностранной организации. В отношении них было возбуждено дело по ст. 104, п. 1 УК, по которой им могло грозить до двадцати лет лишения свободы или даже пожизненное заключение. Но перследовать их в Болгарии не позволяет дипломатический статус подозреваемых. 

По данным Гешева, один гражданин России был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии. Второй был сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии. Оба пользовались дипломатическим иммунитетом. 

Генпрокуратура утверждает, что первый россиянин с 2017 года собирал данные об избирательных механизмах в Болгарии. А второй с 2018 года собирал секретные данные в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии: документы они отправляли в штаб-квартиру ГРУ в Москве. 

«Для осуществления своей незаконной деятельности российский представитель установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области», – сказано в сообщении Генпрокуратуры Болгарии. 

В октябре 2019 года болгарские власти сообщали, что российский дипломат, первый секретарь в посольстве РФ в Болгарии, был обвинен в шпионаже и объявлен персоной нон грата: ему было дано 24 часа на то, чтобы покинуть страну. Подробности дела тогда не разглашались. После этого осенью 2019 года обвинение в шпионаже на Россию было предъявлено главе болгарского движения «Русофилы» Николаю Малинову. Президент РФ Владимир Путин недавно наградил его российским Орденом Дружбы. 

Накануне власти Болгарии официально обвинили трех граждан России в попытке отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, а также сына Гебрева и сотрудника его компании Emco. На их имена были выписаны европейские ордера на арест, также россиян внесли в список разыскиваемых лиц Интерпола.

 

Гебрев ранее заявлял, что его пытались отравить агенты российского ГРУ (Главного управления разведки Генштаба РФ), и произошло это 28 апреля 2015 года в болгарском городе Бургасе, где он жил. Экспертиза установила, что при покушении на бизнесмена использовали вещество класса «Новичок». В пресс-релизе Генпрокуратуры Болгарии яд определен как «неопознанное фосфорорганическое вещество».



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