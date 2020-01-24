Гражданин России получил в Германии 5 лет и 4 месяца тюрьмы за хранение взрывчатки и планирование теракта

Cуд в Берлине приговорил 32-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (полностью фамилия не раскрывается) к тюремному сроку в пять лет и четыре месяца. Его признали виновным в планировании теракта и хранении взрывчатых веществ.

Россиянин ранее проживал в башкирском городе Агидель, но в Германию приехал из Дагестана как беженец. Его заявление о предоставлении убежища в 2017 году было отклонено. Тогда же он был внесен в список лиц, представляющих потенциальную угрозу для страны, утверждает газета Bild. Тем не менее, мужчина не был депортирован и оставался на территории Германии, так как заявил о психическом заболевании. На основании этого диагноза его разрешение на пребывание в стране было продлено с 7 декабря 2017 года до декабря 2019 года.

Россиянин жил в арендованной квартире на севере Берлина, чем он зарабатывал на жизнь – неясно. Именно в этой квартире, как сказано в материалах дела, он с октября 2016 года накапливал взрывчатку TATP (трипероксид ацетона) – стандартную взрывчатку исламистских террористов. Ее использовали в терактах в Париже и Брюсселе, она изготавливается из химикатов, доступных в свободной продаже – ацетона, перекиси водорода и серной кислоты.

По данным полиции, Магомед-Али вращался в кругах чеченских исламистов, обосновавшихся в Берлине и Бранденбурге и регулярно посещал теперь уже закрытую мечеть на Перлебергер штрассе. Она принадлежала уже распущенному мусульманскому союзу «Фуссилет 33». В ней прихожане собирали деньги для террористической группировки «Юнуд аш-Шам» (части «ИГ»), среди членов которой много выходцев из Чечни.

В материалах дела было сказано, что Магодед-Али находился в сговоре с арестованным в 2017 году французом Клементом Б. и планировал теракт вместе с ним и тунисцем Анисом Амри, который в декабре 2016 года совершил наезд на людей во время рождественской ярмарки в Берлине (тогда погибли 11 человек и более 50 получили ранения). В качестве возможного места теракта следствие называет торговый центр и вокзал Гезундбруннен на востоке Берлина.

Амри при этом посещал ту же мечеть на Перлебергер штрассе, что и Магомед-Али. Клемент Б. сегодня также находится в тюрьме, но по подозрению в подготовке взрывов на территории Франции.

Относительно мягкий приговор объясняется тем, что следователи считают, что Магомед-Али С. не был ключевым действующим лицом планирования теракта, а просто хранил в своей квартире взрывчатку.

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