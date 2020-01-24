В России изменился подход к питанию домашних животных

Россияне стали более внимательно относиться к питанию своих четвероногих друзей. В основном это затронуло кошек и собак, сообщают «Невские Новости».
Миски питомцев теперь наполняют более дорогими кормами. Однако специалисты уверены, что это связано не с ростом цен, а с желанием граждан лучше ухаживать за животными. В частности, жители покупают продукты, чьи производители позиционируют их как «суперпремиальные», не завышая при этом цену. Эксперты отмечают, что пища зверей также стала более сбалансированный: повысился спрос как на сухой, так и на влажный корм, сообщает News.ru.
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Последнее: Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову, приговоренного к четырем годам колонии за нарушения на митингах. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручения является генеральный прокурор Игорь Краснов. Во время пресс-конференции Путин пообещал ознакомиться с ситуацией […]
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