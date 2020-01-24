«Похож на лик с иконы»: резко преобразившийся Максим Галкин стал копией Иисуса Христа

Юморист
опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото в необычном виде. Максим Галкин стал не похож на
себя. «Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел», – подписал кадр шоумен.
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Последнее: Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову, приговоренного к четырем годам колонии за нарушения на митингах. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручения является генеральный прокурор Игорь Краснов. Во время пресс-конференции Путин пообещал ознакомиться с ситуацией […]
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