«Похож на лик с иконы»: резко преобразившийся Максим Галкин стал копией Иисуса Христа

24.01.2020, 21:12, Разное

Юморист
опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото в необычном виде. Максим Галкин стал не похож на
себя. «Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел», – подписал кадр шоумен.

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