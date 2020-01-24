«Похож на лик с иконы»: резко преобразившийся Максим Галкин стал копией Иисуса Христа

Юморист

опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото в необычном виде. Максим Галкин стал не похож на

себя. «Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел», – подписал кадр шоумен.

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