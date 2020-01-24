Массовое ДТП в Петербурге: столкнулись четыре машины

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение не менее четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет, но некоторые машины получили серьезные повреждения, сообщают «Невские Новости».
В результате аварии транспортные средства оказались смятыми в «гармошку». У одного из них сильно деформирована задняя часть. Несмотря на ДТП, движение на дорогах в районе происшествия не было затруднено. На месте происшествия работают дорожные полицейские.
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