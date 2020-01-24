Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза

24.01.2020, 21:05, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что подписал закон о выходе страны из Евросоюза.

«Сегодня я подписал соглашение о выходе из Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, соблюдая демократический мандат британского народа. Это событие предвещает новую главу в истории нашей страны», – написал Джонсон в Twitter.

Королева Елизавета II подписала билль о Brexit 23 января, документ обрел статус закона. Европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. 

Ранее Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. 



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