Поклонникам не понравилось фото Анастасии Костенко на фоне икон

Анастасия Костенко часто вызывает возмущение поклонников, так случилось и на этот раз. Беременная модель опубликовала в Instagram фото на фоне икон, чем озадачила публику.

Супруга Дмитрия Тарасова уже через несколько недель во второй раз станет матерью. Незадолго до родов Анастасия Костенко решила порадовать фанатов снимками беременного живота. В кадре знаменитость позировала в черном костюме, который надела поверх светлого топа. Образ избранницы футболиста дополнили золотые украшения и строгий мейкап. Вот только самым интересным оказался задний фон сюжета, на котором находились иконы. За это звездная мать получила порцию критики от подписчиков.

Кроме этого, поклонники отметили, что у второй вице-мисс РФ 2014 года странный пупок. По мнению некоторых, Костенко воспользовалась фоторедактором перед размещением снимка. Модель не стала молчать и резко ответила недоброжелателям. «Польщена таким вниманием», — заявила жена спортсмена и призвала фолловеров просмотреть недавние фото, на котором ее «пупок шлет всем поклон».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову, приговоренного к четырем годам колонии за нарушения на митингах. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручения является генеральный прокурор Игорь Краснов. Во время пресс-конференции Путин пообещал ознакомиться с ситуацией […]