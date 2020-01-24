Украинского священника обвинили в нежелании окормлять семью убитого «киборга»

Мать военнослужащего Вооруженных сил Украины Дениса Поповича, погибшего в боях за Донецкий аэропорт, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. Женщина заявила, что местный священник опорочил память ее сына.

«Мой сын в той церкви венчался и крестил детей, а сейчас батюшка выставляет нас за забор и бросает в его сыновей лопатой, называя их папу «братоубийцей», – сказала женщина изданию «Армия Inform».

Она уточнила, что пришла в церковь в день рождения сына, чтобы заказать службу. «Но вместо сочувствия и благословения услышала ужасные оскорбления. Священник выгнал нас под забор. Просто под дождь… Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми», – отметила мать погибшего военнослужащего, у которого остались двое маленьких сыновей.

«Раньше я не понимала разницы между патриархатом… Главное – вера в Бога. А церковь – лишь место, куда можно прийти за духовным воодушевлением. Сейчас же, когда наша семья для священника – враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку. Должна ехать в Киев или в соседнее село и панихиду заказываю у другого священника», – добавила она.

Денис Попович был гранатометчиком Воздушных Сил ВС Украины. Он погиб в январе 2015 года в районе Донецкого аэропорта во время обороны опорного пункта «Зенит».

Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением о погибших в 2015 году Донецком аэропорте «киборгах», назвав их примером «несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 23 января в городе Южном сотрудник коммунального предприятия «Муниципальная стража» в городе Южном Одесской области нашел пакет, в котором было около 200 тыс. грн, сообщает Yuzhny.info. Как пишет издание, один из инспекторов рассказал, что пакет выпал из машины инкассаторов. Мужчина позвонил в полицию, но там ему «не поверили, а за такую «шутку» припугнули админпротоколом». Позже, рассмотрев пакет, […]