«Зеленая альтернатива» потребовала закрыть гражданам КНР въезд в Россию из-за вируса

Российские чиновники делают недостаточно для борьбы с проникновением нового коронавируса. Следует перекрыть пассажиропоток с Китаем и вообще с Юго-Восточной Азией, сообщил газете ВЗГЛЯД лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов. В пятницу активисты этой партии пикетировали здания Госдумы и МИДа.

Лидер незарегистрированной партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов рассказал, что всего в акции участвовало около десяти активистов, которые поочередно сменяли друг друга возле зданий Госдумы на Охотном ряду и МИДа – на Смоленской площади. Результаты акции он считает успешными. «Никого не задержали, все получилось в рамках закона. Мы смогли привлечь к проблеме большое внимание», – сказал Хвостов.

Активисты требовали не только шире оповещать россиян об угрозе пандемии, но и тщательно проверять на наличие этого вируса всех российских туристов, возвращающихся из поездок по Юго-Восточной Азии, поскольку уже есть зарегистрированные случаи за пределами КНР – например, в Таиланде и Японии. Что касается китайцев и граждан других стран Юго-Восточной Азии, то их въезд в Россию Хвостов требует на время вообще запретить.

«Мы продолжим следить за развитием ситуации в борьбе с этим вирусом. Возможно, обратимся и к другим инстанциям. В понедельник мы подадим заявление в Роспотребнадзор о том, что следует закрыть выезд россиян в Юго-Восточную Азию», – сообщил политик.

Собеседник добавил, что российские чиновники принимают слишком мягкие меры против новой угрозы. «Все реагируют, но недостаточно, потому что все эти усиления контроля на границе неспособны исключить проникновение вируса. Пассажиропоток с Китаем огромен», – считает Хвостов. Лидер партии добавил, что считает правдоподобной версию о том, что вирус появился в результате глобального потепления. «Есть гипотеза о том, что это не мутация, а один из оттаявших вирусов. Вот почему у человека нет иммунитета против него», – подытожил Хвостов.

О том, что ученые нашли во льду с гор Тибета 28 ранее неизвестных вирусов, накануне сообщала «Российская газета». Возраст льда составлял 15 тысяч лет. Ученые предупредили, что изменение климата может освободить многие древние вирусы.

В декабре Китай информировал ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. В пятницу было опубликовано его первое изображение. Вирус передается от человека к человеку.

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