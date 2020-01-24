Детский омбудсмен Кулеба, который попал в ДТП, вышел на работу

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который в ноябре 2019 года попал в больницу после ДТП, уже вышел на работу. Об этом «Стране» сообщила 24 января 2020 года помощница Кулебы, фамилия которой не указана.

«На сегодня состояние здоровья Николая удовлетворительное. Конечно, повреждения еще дают о себе знать, но нужно время. Состояние старшего сына лучше, он сейчас находится на реабилитации. Реабилитация не будет быстрой, но присутствует положительная динамика восстановления», – сказала она.

По данным издания, на работу Кулеба вышел в начале января.

Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной Кулебы, вышел на работу в декабре, отметила помощница детского омбудсмена.

Следствие по факту ДТП продолжается.

Кулеба и его сыновья Тимофей и Елисей попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября 2019 года. Автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом. Кулеба и его сыновья попали в больницу, у омбудсмена, в частности, были повреждены ребра.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения (ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

По результатам предварительного расследования обстоятельств ДТП правоохранители сделали вывод, что виновен в нем именно Кулеба.

16 декабря Кулеба сообщил, что все пострадавшие в ДТП с его участием чувствуют себя значительно лучше. Он добавил, что у его младшего сына Елисея повреждены кости, он восстанавливается дома. Старший сын Тимофей находился на тот момент в больнице.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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