В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

24.01.2020, 20:51, Новости дня

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки фиксировались по всей территории страны, также их заметили в Израиле, Ираке и Сирии, сообщили в центре, передает ТАСС.

В первой половине января сообщалось, что в пригороде Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7.

До этого землетрясение на территории Турции происходило в сентябре 2019 года.



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