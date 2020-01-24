В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Толчки фиксировались по всей территории страны, также их заметили в Израиле, Ираке и Сирии, сообщили в центре, передает ТАСС.
В первой половине января сообщалось, что в пригороде Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7.
До этого землетрясение на территории Турции происходило в сентябре 2019 года.
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