Мнение: К чему приведёт потепление в России, прекрасная экология США и закрытие глобальной помойки

1. Читатели прислали любопытную статью. Пишут, что Россия скорее выиграет от глобального потепления, даже не учитывая открытие Северного морского пути. Заметно подрастёт «эффективная» территория страны, где повысятся биопродуктивность и урожайность сельского хозяйства:

https://geographyofrussia.com/ekologo-ekonomicheskaya-ocenka-posledstvij-globalnyx-izmenenij-prirodnoj-sredy/

Однако от потепления выиграют не все регионы (см. карту). В степной зоне (на юге Европейской части и Западной Сибири) климат станет более засушливым, может произойти опустынивание. Это, впрочем, не распространяется на Краснодарский и Ставропольский края, где, наоборот, станет больше осадков.

Средняя полоса, Север и Сибирь почти везде выигрывают. Исключением являются только Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где значительная часть нефтегазовой инфраструктуры построена на вечной мерзлоте и может пострадать от её таяния.

С другой стороны, в большинстве степных регионов протекают крупные реки, и ситуацию может поправить мелиорация. Что касается ХМАО и ЯНАО, вероятно, нефтегазовых доходов должно хватить на обновление инфраструктуры, если возникнет такая необходимость.

2. Президент США Дональд Трамп за словом в карман не лезет. На претензии зелёной инквизиторши Греты он ответил троллингом в адрес всего остального мира:

https://lenta.ru/news/2020/01/22/thunberg/

В США, в отличие от некоторых других стран, складывается прекрасная экологическая ситуация. Об этом на пресс-конференции в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, заявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом он ответил на критику экоактивистки Греты Тунберг, передает «Интерфакс».

По мнению Трампа, необходимо что-то делать с другими континентами. Он пожаловался, что волны приносят к тихоокеанскому побережью США тонны мусора из других стран.

Тунберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявила, что мир находится в огне. Она обвинила мировых лидеров в бездействии и спросила, как они будут объяснять своим детям то, что они сознательно оставили им климатический хаос.

3. В действительности, разумеется, американский лидер сильно лукавит. США являются крупнейшим экспортёром отходов в мире, и следовательно, именно они больше всего загаживают другие страны. Впрочем, эти страны в последние пару лет одумались и подняли против американцев «мусорную революцию». Вот что пишет о ситуации на мировом мусорном рынке «Орда Мордора»:

https://tlg.name/s/orda_mordora/3285

Юго-восточная Азия до недавнего времени была своего рода урной цивилизованного мира, куда сплавляли мегатонны самого разного хлама, от макулатуры и до одноразовой посуды. Конкретно в Малайзию свои отходы вывозили США, Япония, Германия и другие поборники всего экологичного. По состоянию на первое полугодие 2018-го из одной только Японии ежемесячно ввозилось по 30 тыс. т. пластика, из Америки по 20 тыс. т., а из Германии и Британии – по 10 тысяч.

В январе прошлого года на волне торговой войны Китай, самый крупный импортёр отходов в мире, ввёл запрет на ввоз 24 групп отходов. Страны, входящие в пул цивилизованных, тут же перенаправили потоки в другие точки региона. Рост поставок был столь внушительным, что небольшая Малайзия стала банально захлёбываться и в октябре также запретила импорт мусора. Её поддержали Таиланд, Филиппины и Индонезия.

Китай, кстати, производит самый большой объём производимых отходов в мире – 59,8 млн т. в год. Однако в пересчёте на душу населения у КНР один из самых низких показателей – 12 кг в день, из которых на пластик приходится чуть больше 100 г.

А вот среди экспортёров мусора цифры слегка другие:

– США: 37,8 млн т., 34 кг на человека в день, где пластика 340 грамм;

– Германия: 14,5 млн т. и 46 кг на человека (мировой анти-лидер).

Россия на восьмом месте с 5,8 млн тонн в год.

Мы всецело разделяем озабоченность мирового сообщества, но давайте не будем лохматить бабушку. Россия не только запустила громадный проект, нацеленный на очистку воздуха в Чите, Челябинске и прочих местах скопления суровых людей, у нас строятся сортировочные и мусорожигательные заводы. Более того, мы свой мусор за бугор не возим, а закупаем для переработки пластик в Турции, Белоруссии, Германии и Японии.

Источник: Место для дискуссий

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