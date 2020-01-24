Ростуризм заявил о праве россиян на возврат денег за отказ от туров в Китай

24.01.2020, 20:44, Новости дня

Ростуризм порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Также ведомство порекомендовало российским туристам в Китае не покидать территорий гостиниц для недопущения заражения новым коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туристам, находящимся в Китайской Народной Республике в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Ростпотребнадзора по соблюдению мер предосторожности: принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда)», – отметили в Ростуризме.

Также ведомство порекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки.

В Ростуризме подчеркнули, что россияне, купившие туры в КНР, могут требовать расторжения договора, и, если поездка не началась, путешественникам возвращается стоимость путевки.

«Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. … При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта», – пояснили в ведомстве.

По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились.

Между тем китайские власти заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения медицинских работников коронавирусом. В Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.



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