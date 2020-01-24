В Татарстане трое прилетевших из Китая попали в больницу с температурой

В Татарстане с повышенной температурой госпитализировали трех человек, которые прибыли в республику из Китая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Поскольку они были в Китае, в городе Санья, и у них появилась температура, госпитализировали для наблюдения. Госпитализированы три человека из дома, не с рейса, ранее жалоб не предъявляли. Диагноз – ОРВИ, пневмонии нет», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что первая в мире зараженная новым коронавирусом женщина из Уханя выздоровела, врачи выписали ее домой. Также было опубликовано изображение вируса.

По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились.

Между тем китайские власти заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения медицинских работников коронавирусом. В Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.

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