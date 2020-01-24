Мнение: Белорусский конфликт

Российско-белорусский конфликт всё не утихает. Белоруссия прорабатывает вопрос о поставках американской нефти через Одессу. Партия может прийти уже в феврале. Все эти поставки пока осуществляются в ручном режиме, а потому о переориентации Белоруссии на иных поставщиков говорить не приходится. Тем не менее заявления идут всё более жесткие. Поворотным пунктом в конфликте может стать приезд госсекретаря Помпео в Минск, где возможно обсуждение закрытия российской радиолокационной станции на территории Белоруссии. В случае, если Лукашенко пойдет на такой шаг, градус конфликта резко повысится, причем сразу на несколько уровней, так как фактически это будет означать брешь в существующей системе раннего предупреждения ПРО России, которую будет крайне сложно "заткнуть" в приемлемые сроки.

Лукашенко уже открытым текстом раскрывает детали прошлых переговоров по взаимной интеграции. Как и следовало ожидать, интеграция подразумевала банальный аншлюс с полной потерей суверенитета Белоруссии. Логично, что на такие условия белорусская сторона не пошла. Лукашенко, понятно, апеллирует к своим избирателям, которые не примут подобного решения, но в реальности условия Кремля не подошли в первую очередь самому Лукашенко, его клану и всей белорусской элите, которую фактически ставят перед необходимостью безоговорочной капитуляции.

Тактические соображения Кремля, как обычно, перевешивают любую стратегию. Особенно если учесть, что ее попросту нет. Сколь-либо вменяемой политики на постсоветском пространстве у России не было никогда, а сейчас о ней говорить вообще как-то нелепо.

Вполне возможно, что при существующих тенденциях 20 год может стать годом резкого охлаждения отношений с Белоруссией с перспективой их ухудшения и возможного разрыва. В Европе Лукашенко не ждут, но в России ему тем более ничего не предлагают, кроме полной сдачи всех позиций. В таких условиях за Белоруссию может разгореться борьба между Китаем и США, причем даже не для того, чтобы получить какое-то преимущество, а в первую очередь для того, чтобы не дать это преимущество противной стороне. Россия и Европа в этой игре окажутся за бортом. Европа в этом смысле выглядит более защищенной — она хотя бы прикрывается санитарным кордоном в виде Польши и Прибалтики. Россия в этой ситуации будет прикрываться Смоленском.

Источник: Эль Мюрид

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