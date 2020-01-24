Власти Турции выпустили танкер под флагом РФ после столкновения с лодкой

24.01.2020, 20:30, Новости дня

Турецкие власти разрешили танкеру Glard-2, который ранее столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море, продолжить путь, сообщил заместитель по безопасности мореплавания компании-владельца танкера «Самаратрансшиппинг» Алексей Нюничкин.

«Судно пошло в рейс, в Измире будет 26 января. Турецкие власти разрешили продолжить путь. Я думаю, что решение по инциденту нам дадут в понедельник», – сказал Нюничкин, передает ТАСС.

Он уточнил, что ранее турецкие власти не давали экипажу танкера продолжить путь, но на этой неделе разрешили судну перейти в Мраморное море для пополнения запасов топлива и пресной воды. По словам Нюничкина, повреждений у танкера, который перевозит подсолнечное масло, нет, экипаж и груз также не пострадали.

Напомним, танкер Glard-2 под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции 10 января.



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