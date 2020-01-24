Власти Турции выпустили танкер под флагом РФ после столкновения с лодкой

Турецкие власти разрешили танкеру Glard-2, который ранее столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море, продолжить путь, сообщил заместитель по безопасности мореплавания компании-владельца танкера «Самаратрансшиппинг» Алексей Нюничкин.
«Судно пошло в рейс, в Измире будет 26 января. Турецкие власти разрешили продолжить путь. Я думаю, что решение по инциденту нам дадут в понедельник», – сказал Нюничкин, передает ТАСС.
Он уточнил, что ранее турецкие власти не давали экипажу танкера продолжить путь, но на этой неделе разрешили судну перейти в Мраморное море для пополнения запасов топлива и пресной воды. По словам Нюничкина, повреждений у танкера, который перевозит подсолнечное масло, нет, экипаж и груз также не пострадали.
Напомним, танкер Glard-2 под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции 10 января.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приняла решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с ростом числа заболевших «уханьским» коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post. На данный момент в Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. По данным Global Times, на территории Китая подтверждено 1355 случаев заражения. На данный момент от вируса скончался 41 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Шахтер» потерял очки с «Мариуполем», «Динамо» победило «Зарю». Результаты 16-го тура УПЛ / 2 декабря
- Цифровые навыки украинцев находятся на отметке «ниже среднего» – исследование / 24 декабря
- В Кремле заявили, что позиции Путина и Зеленского не совпадают по ряду вопросов / 15 декабря
- Путин выразил Зеленскому соболезнования по поводу крушения самолета МАУ в Иране / 8 января
- Трамп заявил о планах Ирана атаковать четыре посольства США / 10 января
- Автоновости: «Горячие» кроссоверы Audi SQ 7 и SQ 8 получили бензиновый мотор / 14 января
- Москва заявила о невозможности признать киноцентр «Соловей» культурным наследием / 26 ноября
- Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – Макогон / 9 января