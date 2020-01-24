В Сети появилось фото с тестирования самой мощной версии Chevrolet Corvette C8

Компания Chevrolet проводит тестирование наиболее мощной версии нового спорткара с двумя дверьми. Corvette C8 в сборке Z06 предназначен для заездов на гоночном треке, а его фото можно посмотреть в Сети.

Автомобиль обладает средним расположением мотора. В Facebook разместили фото, на котором можно рассмотреть, как несколько специалистов проводят испытания нового Corvette C8. При этом кузов модели остается замаскированным. По предоставленным сведениям, звук выхлопа ДВС у этого транспортного средства имеет отличия от V8 на 6,2 литра, устанавливаемого на серийные машины. Таким образом американская корпорация может оборудовать версию Z06 более мощным мотором.

На снимке авто Chevrolet расположено рядом с Porsche 911 GT2 RS. Немецкий конкурент также эксплуатируется для заездов на треке. Модель с задним приводом всего за 6,47 минуты проезжает Нюрбургринг. Под капотом установлен двигатель мощностью 700 лошадиных сил. Презентация нового Corvette C8 может состоятся летом текущего года.

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