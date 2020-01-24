Майк Помпео впервые посетит Украину и Беларусь

Госсекретарь Майк Помпео 29 января отправится в турне, в ходе которого глава дипломатического ведомства США посетит Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Об этом в пятницу сообщила Морган Ортагус, официальный представитель Госдепартамента.

Помпео впервые посетит в качестве госсекретаря четыре государства, которые до 1991 года входили в состав СССР – Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

29 января Помпео вылетит из Вашингтона в Лондон, где госсекретарь встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом.

30 января госсекретарь прилетит в Киев, где у Помпео запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. В сообщении Госдепартамента говорится, что Помпео подтвердит поддержку США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь почтит память украинцев, погибших в ходе конфликта на востоке Украины, который начался при участии Москвы после того, как Россия в 2014 году аннексировала украинский Крым. Представитель Госдепартамента в беседе с Associated Press сообщил, что Помпео во время визита подчеркнет, что США никогда не признают законной аннексию Крымского полуострова.

Источник в Госдепартаменте также рассказал, что госсекретарь обсудит с Зеленским борьбу с коррупцией, однако собеседник отказался комментировать возможность того, что в ходе переговоров будет затронута тема предполагаемого давления, оказанного Дональдом Трампом на Зеленского для проведения расследования в отношении компании Burisma. Источник также не стал отвечать на вопрос о возможности обсуждения теории, согласно которой Украина пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

Помпео также планирует встретиться с украинскими лидерами общественного мнения, религиозными деятелями и представителями крупного бизнеса, чтобы обсудить вопросы соблюдения прав человека, инвестициий, экономических и политических реформ.

1 февраля Майк Помпео впервые посетит Беларусь. В Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Помпео планирует подтвердить поддержку США в отношении суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси. Госсекретарь собирается «подчеркнуть наше желание нормализовать двусторонние отношения» между США и Беларусью, говорится в заявлении Госдепартамента.

Из Минска Помпео вылетит в столицу Казахстана, где госсекретарь планирует встретиться с президентом Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.

Со 2 по 3 февраля Помпео посетит Ташкент, где госсекретарь проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. Глава Госдепартамента подчеркнет поддержку Соединенными Штатами реформ в Узбекистане.

В Ташкенте госсекретарь примет участие в Министерской встрече диалога «С5+1», которую также посетят главы дипломатических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Помпео заявит о поддержке Вашингтоном процветающей и безопасной Центральной Азии в соответствии с новой региональной стратегией США.

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