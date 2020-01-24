Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге

В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае. Ранее врачи выписали еще двоих людей, чьи симптомы также вызывали тревогу, сообщает spbdnevnik.ru.
«Эти люди болели разными инфекциями, бактериальными в том числе. Мы нашли возбудители, которые объясняют состояние этих пациентов, назначенное лечение дало свой положительный результат», – пояснил главный врач больницы Алексей Яковлев.
Напомним, что неизвестный прежде коронавирус, вызывающий пневмонию, уже поразил десятки людей в Китае. Очаг заболевания находился в городе Ухань. Вирус уже унес жизни 20 человек и привел к закрытию на карантин целых городов.
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Последнее: Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приняла решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с ростом числа заболевших «уханьским» коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post. На данный момент в Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. По данным Global Times, на территории Китая подтверждено 1355 случаев заражения. На данный момент от вируса скончался 41 […]
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