«У Шаляпина теперь Танечка»: певца поймали в компании новой пассии

Парочку заметили русские туристы, оказавшиеся на лайнере Royal Princess с Прохором

Шаляпиным. По их словам, новой спутнице исполнителя чуть больше 40 лет.

«У Шаляпина теперь

Танечка, миллионерша из Канады», – цитирует одного из свидетелей

отдыха исполнителя сайт «Комсомольская правда». До круиза артист с женщиной были

замечены в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса Astoria

Beverly Hills.

Самый обычный

номер без завтрака в нем стоит 42 тысячи рублей в сутки. А Прохор Шаляпин с

подругой там прожили восемь дней в люксе, заплатив за него 80 тысяч рублей в

сутки.

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