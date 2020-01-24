«У Шаляпина теперь Танечка»: певца поймали в компании новой пассии

Парочку заметили русские туристы, оказавшиеся на лайнере Royal Princess с Прохором
Шаляпиным. По их словам, новой спутнице исполнителя чуть больше 40 лет.
«У Шаляпина теперь
Танечка, миллионерша из Канады», – цитирует одного из свидетелей
отдыха исполнителя сайт «Комсомольская правда». До круиза артист с женщиной были
замечены в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса Astoria
Beverly Hills.
Самый обычный
номер без завтрака в нем стоит 42 тысячи рублей в сутки. А Прохор Шаляпин с
подругой там прожили восемь дней в люксе, заплатив за него 80 тысяч рублей в
сутки.
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