«У Шаляпина теперь Танечка»: певца поймали в компании новой пассии

24.01.2020, 20:26, Разное

Парочку заметили русские туристы, оказавшиеся на лайнере Royal Princess с Прохором
Шаляпиным. По их словам, новой спутнице исполнителя чуть больше 40 лет.

«У Шаляпина теперь
Танечка, миллионерша из Канады», – цитирует одного из свидетелей
отдыха исполнителя сайт «Комсомольская правда». До круиза артист с женщиной были
замечены в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса Astoria
Beverly Hills.

Самый обычный
номер без завтрака в нем стоит 42 тысячи рублей в сутки. А Прохор Шаляпин с
подругой там прожили восемь дней в люксе, заплатив за него 80 тысяч рублей в
сутки.

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приняла решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с ростом числа заболевших «уханьским» коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post. На данный момент в Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. По данным Global Times, на территории Китая подтверждено 1355 случаев заражения. На данный момент от вируса скончался 41 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика