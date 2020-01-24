Следователи в Клину возбудили дело после отравления младенца спайсом

Следственный отдел СК по городу Клин возбудил уголовное дело после поступления в одну из больниц девятимесячного ребенка с подозрением на отравление спайсом, сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Дело заведено по части 1 статьи 228.1 УК РФ. По предварительной информации 16 января ребенок нашел в квартире наркотическое средство синтетического происхождения и съел его. Сейчас мальчик находится в больнице. В рамках уголовного дела допрошены свидетели, информирует «Интерфакс».

Также предстоит выяснить, есть ли наркотические вещества в организме у родителей мальчика. Врадий добавила, что сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства.

Ранее сообщалось, что мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии, семья младенца не была до этого замечена в противоправных действиях.

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