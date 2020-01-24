Следователи в Клину возбудили дело после отравления младенца спайсом

24.01.2020, 20:26, Новости дня

Следственный отдел СК по городу Клин возбудил уголовное дело после поступления в одну из больниц девятимесячного ребенка с подозрением на отравление спайсом, сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Дело заведено по части 1 статьи 228.1 УК РФ. По предварительной информации 16 января ребенок нашел в квартире наркотическое средство синтетического происхождения и съел его. Сейчас мальчик находится в больнице.  В рамках уголовного дела допрошены свидетели, информирует «Интерфакс».

Также предстоит выяснить,  есть ли наркотические вещества в организме у родителей мальчика. Врадий добавила,  что сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства.

Ранее сообщалось, что мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии, семья младенца не была до этого замечена в противоправных действиях.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приняла решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с ростом числа заболевших «уханьским» коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post. На данный момент в Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. По данным Global Times, на территории Китая подтверждено 1355 случаев заражения. На данный момент от вируса скончался 41 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика