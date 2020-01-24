Экс-главе РКК «Энергия» не пришлось работать уборщиком

Экс-главу ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергея Романова назначат на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устиненко.

«Как планируется Советом директоров РКК «Энергия», С. Ю. Романов займет должность исполнительного директора, главного конструктора по пилотируемым системам и комплексам по программе МКС», – сообщил Устиненко в соцсетях, передает РИА «Новости».

В пятницу сообщалось, что Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложили занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приняла решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с ростом числа заболевших «уханьским» коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post. На данный момент в Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. По данным Global Times, на территории Китая подтверждено 1355 случаев заражения. На данный момент от вируса скончался 41 […]