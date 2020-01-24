Экс-главе РКК «Энергия» не пришлось работать уборщиком

Экс-главу ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергея Романова назначат на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устиненко.
«Как планируется Советом директоров РКК «Энергия», С. Ю. Романов займет должность исполнительного директора, главного конструктора по пилотируемым системам и комплексам по программе МКС», – сообщил Устиненко в соцсетях, передает РИА «Новости».
В пятницу сообщалось, что Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложили занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
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