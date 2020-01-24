Мнение: Загогулина Путина

Видимо, я тупой и ничего не понимаю в кадровой политике Кремля. Но кто-нибудь может мне объяснить путинскую загогулину с назначением Мединского помощником президента по культуре, а Орешкина – помощником по экономике?

Очевидно же, что помощники должны помогать президенту в вопросах, в которых они хорошо разбираются. И Мединский и Орешкин были министрами, видимо, крепкими профессионалами в своих сферах. Но если они были профессионалами, хорошими министрами, почему их уволили с министерских должностей? Но если они были плохими министрами, почему их назначили помощниками? Или эти назначения – гуманитарное? Эдакий ответ на вопрос, заданный еще Шариковым?

Или путинские загогулины – это такая штука, которую простым смертным понять не дано?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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