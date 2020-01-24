Армия США пополнилась «летающим авианосцем»

Военно-транспортный лайнер США под названием C-130 Hercules является «летающим авианосцем». Благодаря этой машине армия сможет осуществлять развертывание беспилотных аппаратов X-61А.

Осенью прошлого года на территории города Солт-Лейк-Сити в штате Юта состоялись испытания, в ходе которых транспортные средства находились в воздухе на протяжении 101-й минуты. По результатам экспериментов корреспонденты назвали модель «летающим авианосцем». Ранее сотрудники Минобороны США показали сюжет, на котором можно наблюдать развертывание малых летающих беспилотников в рамках проекта Gremlins. Согласно проекту, власти государства сформируют приспособление активации и управления дешевых дронов, которые способны преодолевать до 1000 км. Машины оснастят передатчиком на 1000 Вт и турбореактивным двигателем.

Как утверждают в Пентагоне, подобная техника может эффективно атаковать вражеские точки. Кроме этого, американская армия сможет использовать самолеты во время военных действий через несколько лет.

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