Лукашенко о разногласиях с РФ: Нас раком поставили по углеводородам, и плевать на все союзы

Разногласия Беларуси с Россией связаны с тем, что Москва потребовала платить за нефть цену больше, чем мировая. Об этом заявил в Шклове белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
По словам президента, конфликт связан «со старым правительством России, которое президент [Владимир] Путин отправил в отставку».
«Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», – сказал Лукашенко.
В видеофрагменте, который выложил в YouTube телеканал CTV, президент говорит: «Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить».
ВИДЕОВидео: CTVBY / YouTube
Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с Путиным «не блефовал», а обрисовал варианты альтернативных поставок нефти. Один из маршрутов – норвежская нефть через порты на Балтийском море. Еще один балтийский маршрут – из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который необходимо будет запустить в реверсном режиме. Третье направление – через Украину от Черного моря.
Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов» после так называемого налогового маневра (обнуления экспортных пошлин и одновременного повышения налога на добычу полезных ископаемых.–«ГОРДОН») в РФ.
В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.
После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.
21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.
Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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