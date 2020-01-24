Освободитель Освенцима: Когда я узнал, что это было за место, наступил шок

Освободившие Освенцим красноармейцы получили приказ искать в бараках лагеря советских граждан. Но первыми узниками, которых они там встретили, оказались граждане Венгрии. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран войны Иван Степанович Мартынушкин. Он участвовал в открытии выставки «Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях».

В пятницу 96-летний Иван Степанович Мартынушкин участвовал в торжественном открытии выставки «Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях», которое состоялось в Музее Победы на Поклонной горе. Выставка организована музеем совместно с Фондом Александра Печерского при участии Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Мемориала Ясеновац (Хорватия), Мемориального комплекса Фальстад (Норвегия), Музея народного освобождения Марибор (Словения).

В январе 1945 года старший лейтенант Иван Мартынушкин, который тогда командовал ротой 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии Первого Украинского фронта, оказался одним из первых красноармейцев, вошедших на территорию концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Как рассказал Мартынушкин, когда бойцы его подразделения прошли через ворота с немецкими надписями, они еще не знали о том, что перед ними фабрика смерти.

«Тогда мы подумали, что это обычный лагерь для военнопленных и заключенных. Такая терминология употреблялась по отношению к тем, кто находился за колючей проволокой. Когда я с группой вошел в этот лагерь, у нас была прежде всего цель узнать, нет ли там советских военнопленных, граждан. Такой интерес у нас был», – сообщил Мартынушкин.

По словам ветерана, в лагере они не нашли соотечественников. Лишь возле одного из бараков встретили группу мужчин, о которых позднее узнали, что их привезли из Венгрии. «Мы в тот момент мы не знали, из какой они страны. Они обращались на языке, которого мы не знали, – вспоминает Мартынушкин. – Только потом я узнал, что это был венгерский язык. Там же были люди со всей Европы, – и гречанки, и французы. Конечно, большинство там было евреев. Но все это я узнал уже потом. А тогда времени оставаться в лагере не было и через полчаса моя рота двинулась колонной дальше на Запад – направлением на Одер».

Уже гораздо позже старший лейтенант узнал, что в лагере когда-то содержались и советские пленные. «Осенью 1941 года их было 15 тысяч. И на них на одних из первых стали испытывать газ «Циклон Б». В феврале следующего года их осталось всего 60 человек», – говорит он.

Иван Мартынушкин (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Как вспоминал Мартынушкин на церемонии в Музее Победы, к Освенциму их часть подошла через неделю после освобождения Кракова. «После одного из боев, когда мы освободили поселок Освенцим и прошли его, увидели огромное поле с какими-то строениями. По всему периметру – колючая проволока, вышки, электрические провода. Поначалу это казалось крупной немецкой военной базой. Но позже нам по телефону сообщили, что здесь лагерь пленных, – рассказал ветеран. – Была поставлена задача – зачистить территорию вокруг лагеря, где могла прятаться охрана или просто солдаты вермахта. Мы шли вдоль колючей проволоки. И тогда внутри увидели людей, группами и поодиночке. После исполнения задачи мы с группой офицеров и солдат решили заглянуть в лагерь».

Тогда-то старший лейтенант Мартынушкин, по его словам, и увидел стоящую у барака группу заключенных. «По ним было видно, что люди пережили ад, а по глазам было заметно, как они рады спасению. Мы не поняли, на каком языке они к нам обращались, – рассказал участник освобождения. – Рядом был открытый барак, мы даже не увидели, а почувствовали, что на нарах там внутри есть люди. Но они были в таком состоянии, что не могли выйти навстречу освободителям».

Мартынушкин узнал о назначении лагеря Аушвиц-Биркенау уже после войны, из материалов комиссии, готовившей обвинительное заключение к Нюрнбергскому процессу. «Когда я узнал, что это было место, где целенаправленно уничтожали людей, наступил шок», – признался участник освобождения.

Как известно, в расположенном в предместье Освенцима немецком концлагере Аушвиц-Биркенау погибли, по разным данным, от 1,1 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе свыше 1 млн евреев, около 15 тыс. советских военнопленных, представители польской интеллигенции. Город и лагерь смерти были освобождены 27 января 1945 года. В этих боях погибли более 200 советских солдат и офицеров.

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