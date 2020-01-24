Владелец Николаевского судостроительного завода Капацына заявил, что предприятие довели до банкротства российские собственники

Владелец Николаевского судостроительного завода “Океан” Василий Капацына заявил, что может документально подтвердить, что завод довели до банкротства бывшие российские собственники. Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор.НЕТ», опубликованному 23 января на канале издания в YouTube.

По словам бизнесмена, в 2008 году собственником завода стал российский бизнесмен, бывший министр энергетики РФ Игорь Юсуфов. В 2009–2011 годах новые собственники довели завод “Океан” до банкротства, утверждает он.

“Что делала команда Юсуфова? Получая заказы от “Газпрома” на строительство судов, строительство финансировалось с офшорных компаний Юсуфова, деньги по кредитным договорам регистрировались как инвестиции, но все до последнего цента тратились на строительство судов. Затем суда по готовности передавались заказчику – “Газпрому”. Но деньги на завод “Океан» не поступали. Деньги поступали на специально созданную компанию “Океан Финанс”, зарегистрированную в Москве”, – заявил он.

Капацына утверждает, что у него есть документальное подтверждение, что команда Юсуфова действовала так намеренно, чтобы обанкротить предприятие.

“Но самое интересное, что у меня есть документальное подтверждение, когда один из вице-президентов завода докладывает «уважаемому Игорю Хануковичу” (господину Юсуфову): все, что связанно с вопросами организации банкротства завода – и перечисляются все пункты – выполнено. Через несколько месяцев он говорит, что нужно немедленно начинать “управляемое банкротство”, – заявил бизнесмен.

По его словам, к 2011–2012 годам задолженность завода перед офшорными компаниями Юсуфова составляла €65 млн.

“Все эти деньги вывели в сторону, а завод положили. Тот, кто занимается серьезным бизнесом, просто понимает, что это глубочайшее банкротство. Я до сих пор не могу понять: ищут, кто довел до банкротства? Я показывал эти документы в Генеральной прокуратуре… Вот, кто довел до банкротства. Я буду счастлив, если Генпрокуратура посадит Юсуфова в украинскую тюрьму”, – заключил он.

ВИДЕОВидео: Censor / YouTube

ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» (до апреля 2011 года – «Вадан Ярдс Океан», до декабря 2008-го – Damen Shipyard’s Okean, до февраля 2001-го – «Судостроительный завод «Океан») специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. т, писало агентство “Интерфакс-Украина».

13 января 2020 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора арестовал целостный имущественный комплекс завода «Океан» в уголовном производстве по факту доведения предприятия до банкротства и незаконного завладения его имуществом. В Офисе генпрокурора заявляли, что ходатайство подано “с целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения”.

Капацына подчеркивал, что “Океан” перешел в частную собственность еще в 2000 году, когда предприятие на открытом конкурсе купила нидерландская компания Damen. “20 лет этот завод является частным активом. Я поражаюсь иллюзорным вещам, которые заявляют высокопоставленные правоохранители о попытках возврата частного актива в государственную собственность”, – сказал бизнесмен в интервью “Цензор.НЕТ”.

На пресс-конференции 15 января Капацына заявил, что ответственность за возможную остановку работы завода “Океан” и увольнение сотрудников будет лежать на Офисе генпрокурора и лично генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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