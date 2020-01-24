Эксперты назвали ТОП-5 самых быстрых новых седанов на рынке России

На рынке РФ появилось много седанов, способных набирать скорость в 100 км/ч лишь за 4 секунды. В связи с этим эксперты назвали ТОП-5 наиболее быстрых авто данной категории.

Лидером был признан Porsche Taycan Turbo S, обладающий силовой установкой мощностью 761 лошадиных сил. Он способен набирать скорость в 100 км/ч за 2,8 секунды. Данную модель можно приобрести за 12,95 млн рублей. Затем эксперты отметили BMW M8 в сборке Competition Gran Coupe, чьи КПП и силовая установка остались прежними. Седан представлен с двигателем на 625 лошадиных сил и способно набирать 100 км/ч за 3,2 секунды. Цена за машину составляет 12,25 млн рублей. На третью строчку специалисты поместили BMW M5 Competition, оснащенный 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 625 лошадиных сил. Модель с полным приводом развивает 100 км/ч за 3,3 секунды. Желающие стать обладателем новинки должны отдать за нее 8,24 млн рублей.

Четвертым в списке самых быстрых автомобилей в РФ стал Mercedes-AMG E 63 S в комплектации 4Matic+. На разгон при наличии двигателя на 612 лошадиных сил ему нужно лишь 3,4 секунды. Машина доступна к покупке за 8,54 млн рублей. Следующим в топе оказался Mercedes-AMG S 63, набирающий 100 км/ч за 3,5 секунды. Ценник на авто начинается от 11,06 млн рублей.

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