Появились подробности расстрела шести человек в Германии

В немецком городе Рот-ам-Зе 26-летний мужчина расстрелял шесть человек, среди жертв – его мать и отец, сообщил представитель полиции Аалена.

«Речь идет о 26-летнем гражданине Германии. Полицейские на месте установили, что в здании, а также за зданием находятся шесть мертвых тел. Три мужчины 26, 65 и 69 лет и три женщины 36, 56 и 62 лет. Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь, жизнь одного пострадавшего еще под угрозой», – сообщил полицейский, передает РИА «Новости».

Отмечается, что также угрозам стрелка подверглись двое подростков 12 и 14 лет, сейчас они получают психологическую помощь.

«О мотивах мы ничего не может пока сообщить, но, учитывая личности жертв и пострадавших, мы исходим из того, что произошла семейная драма. По данным на настоящий момент, все они связаны семейными отношениями», – уточнили в полиции, отметив, что среди жертв – мать и отец стрелка.

Там также сообщили, что убийца сам вызвал полицию, сказав им по телефону, что «убил нескольких человек».

Ранее сообщалось, что в Рот-ам-Зе в результате стрельбы погибли шесть человек, стрелявший задержан.

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