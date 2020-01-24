РФС обязал переизбрать президента Российской премьер-лиги

Избирком Российского футбольного союза признал неправомерным переизбрание главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина.

РФС обязал провести выборы президента лиги в течение трех месяцев, передает ТАСС.

Прядкин был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Изначально выборы планировались на апрель, к моменту, когда подходил к концу срок полномочий президента лиги.

Напомним, в январе генсек РФС Александр Алаев раскритиковал планы расширения РПЛ до 18 команд, заявив, что эта мера вряд ли решит насущные проблемы лиги.

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