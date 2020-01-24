The Guardian: Лидер неонацистской группировки The Base живет в России и может быть связан с российскими властями

ФБР арестовало семерых участников неонацистской группировки The Base, которая готовилась развязать расовую войну. Как пишет The Guardian, лидер этой группировки Ринальдо Наззаро живет в России и может быть связан с российскими властями.

По данным издания, участники группировки выступают против темнокожих и евреев и вербуют новичков с военной подготовкой для совершения терактов. Они планируют создать собственное государство на тихоокеанском северо-западе.

Организация была раскрыта благодаря внедрившемуся в нее сотруднику ФБР, который работал под прикрытием в течение нескольких месяцев.

«Би-би-си» провело собственное расследование и выяснило подробности о семье Наззаро. По данным издания, его жена — россиянка. В 2008 году она переехала в Нью-Йорк, где работала в банке JPMorgan Chase. В 2012 году она вышла замуж за Наззаро. У Наззаро и его жены двое детей.

Издания выяснило, что время от времени жена лидера группировки бывает в США, в частности, она опубликовала во «ВКонтакте» фото с видом на Нью-Йоркский залив с комментарием о «домашнем уюте». По этому фото «Би-би-си» удалось установить квартиру в США, где был зарегистрирован Наззаро и, возможно, сейчас живут его мать и отчим. На этот же адрес зарегистрирована компания The Base Global, которая в 2018 году купила участок сельхозназначения в штате Вашингтон, пишет издание.

По данным «Би-би-си», до переезда в Россию Наззаро руководил компанией Omega Solutions International. На сайте компания предлагала услуги «сети профессионалов в области безопасности» с навыками психологических операций, разведки, борьбы с терроризмом и борьбы с повстанческими формированиями. По адресу регистрации компании Би-би-си обнаружила лишь почтовый ящик. Но в реестрах указано, что компания по-прежнему платит страховые взносы.

В Санкт-Петербурге Риналдо Наззаро давал частные уроки английского, объявления размещал в интернете. На одном из видео в соцсетях Наззаро одет в черную футболку с изображением Владимира Путина и надписью на английском Russia, absolute power.

Издание выяснило, что в 2018 году жена Наззаро купила квартиру в элитном жилом комплексе «Дом у ратуши» в Дегтярном переулке Петербурга — в 200 метрах от здания, где расположены 13 комитетов администрации города. Сейчас квартиры в нем стоят от 18 млн рублей. Авторы расследования предполагают, что из этой квартиры Наззаро мог координировать работу The Base.

Издание отмечает, что в 2019 году Наззаро посетил ежегодную выставку «Комплексная безопасность» в Москве на ВДНХ. Эта выставка организована по распоряжению правительства России и ориентирована «на демонстрацию результатов государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности страны, ее населения и территории». В списке гостей — чиновники, дипломаты, сотрудники российских оборонных предприятий, НИИ и частных компаний в сфере безопасности.

В соцсетях Наззаро публиковал материалы запрещенной британской неонацистской организации «Национальное действие». 11 участников группировки осуждены за экстремизм, еще четыре находятся под судом. Он также восхищался «Аль-Каидой».

В конце 2019 года ФБР предотвратила покушение на убийство супружеской пары антифашистов и их детей. По обвинению в покушении были задержаны три предполагаемых члена The Base.

По словам источников The Guardian в правоохранительных органах, некоторые государственные органы разделают мнение о том, что Наззаро работает на российское правительство. По словам источников издания, некоторые бывшие и нынешние участники группировки уверены, что Наззаро «крот» и работает либо на американское правительство, либо на иностранное. Один из участников The Base Ричард Тобин, арестованный в Нью-Джерси по подозрению в причастности к атакам на синагоги, сказал во время следствия, что считает лидера группировки русским шпионом.

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