Мнение: Они сунули нам Польшу

Власти выдумали нам очередного врага. Раньше была Украина, теперь – Польша.

Это — заговор против российского народа.

Его задача – отвлечь внимания от тотального обогащения правителей, снижения уровня жизни людей и отсутствия у большинства граждан России перспектив.

С недавних пор мы регулярно слышим от Путина и его депутатов с дипломатами об «антисемитской свинье», умалении Польшей советских побед, возмущенные вопли в ответ на тезис о советской оккупации Польши. И прочее в том же духе.

Ковыряйтесь, граждане, в советском прошлом вместо того, чтобы заниматься российским настоящим – требовать отмены повышения пенсионного возраста, увеличения зарплат, ликвидации тотальной коррупции.

Но нам этого не надо.

Вы,📸министр Лавров, расскажите лучше вместо обсуждения Польши, правда ли, что владеете элитной недвижимостью в Москве и области на 600 миллионов рублей (https://theins.ru/korrupciya/194350)? На какие деньги это куплено? Вашей зарплаты не хватит.

Или пусть Захарова пояснит – инициативная затычка в каждый заграничный «поганый рот». Только с документами в руках, не надо включать вентилятор и набрасывать на него тухлятину «подкинули враги». Или делать вид, что не обратили внимание, не заметили и т.п.

Повернитесь к Польше задом, к России передом. Идите к нам «без галстуков». Сдавайтесь. Дайте на вас посмотреть.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение болгарских властей выдворить из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ в этой стране. «Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Москва добавила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным […]