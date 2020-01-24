Мнение: Они сунули нам Польшу

Власти выдумали нам очередного врага. Раньше была Украина, теперь – Польша.
Это — заговор против российского народа.
Его задача – отвлечь внимания от тотального обогащения правителей, снижения уровня жизни людей и отсутствия у большинства граждан России перспектив.
С недавних пор мы регулярно слышим от Путина и его депутатов с дипломатами об «антисемитской свинье», умалении Польшей советских побед, возмущенные вопли в ответ на тезис о советской оккупации Польши. И прочее в том же духе.
Ковыряйтесь, граждане, в советском прошлом вместо того, чтобы заниматься российским настоящим – требовать отмены повышения пенсионного возраста, увеличения зарплат, ликвидации тотальной коррупции.
Но нам этого не надо.
Вы,📸министр Лавров, расскажите лучше вместо обсуждения Польши, правда ли, что владеете элитной недвижимостью в Москве и области на 600 миллионов рублей (https://theins.ru/korrupciya/194350)? На какие деньги это куплено? Вашей зарплаты не хватит.
Или пусть Захарова пояснит – инициативная затычка в каждый заграничный «поганый рот». Только с документами в руках, не надо включать вентилятор и набрасывать на него тухлятину «подкинули враги». Или делать вид, что не обратили внимание, не заметили и т.п.
Повернитесь к Польше задом, к России передом. Идите к нам «без галстуков». Сдавайтесь. Дайте на вас посмотреть.
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Источник: СерпомПо
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