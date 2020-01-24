Кабмин Украины создал группу для преодоления последствий изменения климата

24.01.2020, 19:54, Новости дня

24 января Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Ее цель – охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата. Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения. И уже в следующий вторник в Брюсселе, во время шестого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, будем обсуждать вопросы сотрудничества по Европейскому «зеленому» соглашению», – написал он.

По словам премьера, «Украина хочет присоединиться к соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок».

Рабочую группу возглавил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

В 2019 году Украина заняла 17-е место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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