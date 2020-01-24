Лукашенко: «Не хочу быть последним президентом Беларуси»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу обвинил Москву в оказании давления на его страну с целью слияния Беларуси и России, и пообещал, что он этого не допустит.
Общаясь с рабочими на заводе газетной бумаги в городе Шклов в Могилевской области, Лукашенко обрушился на Россию, основного поставщика дешевой нефти и газа в Беларусь. Президент обвинил Москву в прекращении поставок нефти для того, чтобы «растворить Беларусь… в братской России».
Это заявление было сделано после того, как переговоры об усилении экономических связей между двумя странами застопорились. В Беларуси это считают частью плана Москвы по поглощению дружественного государства.
«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — цитирует слова Лукашенко государственное информационное агентство БЕЛТА.
Россия прекратила поставки нефти в Беларусь после 31 декабря. Обе страны не смогли договориться о новой цене нефти на этот год во время переговоров об углублении интеграции их экономик.
Действия России не затронули нефть, которая поступает по трубопроводу «Дружба» через Беларусь в Европу, и не коснулись поставок природного газа, однако это может негативно повлиять на белорусскую экономику, которая сильно зависит от энергетических поставок из России. Москва покрывает более 80% всех потребностей Минска в нефти и газе.
Лукашенко заявил, что он найдет альтернативных поставщиков нефти. В пятницу он сообщил, что Беларусь сейчас ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Ранее на этой неделе Минск объявил о том, что Беларусь будет импортировать нефть из Норвегии.
«Американцы, Саудовская Аравия, Эмираты… У меня с ними блестящие отношения, они говорят, что поставят столько нефти, сколько будет нужно», — сказал Лукашенко, настаивая на том, что его намерение не уступать России не является «блефом».
Власти Беларуси опасаются того, что Кремль собирается поглотить соседнее государство для того, чтобы Владимир Путин остался у власти после 2024 года, когда истекут его нынешние президентские полномочия. Лукашенко неоднократно отвергал эту идею, заявляя, что Беларусь никогда не станет частью России.
«В переговорах с президентом [Путиным] я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — заявил белорусский лидер.
«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», — добавил Лукашенко.
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Русская служба «Голоса Америки»
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