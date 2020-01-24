Сразу с двумя: одинокий Тимур Батрутдинов пустился во все тяжкие в Тайланде

Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу «План Б». Не найдя достойной

кандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли

41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин.

В Сети появилось видео

из тайского ночного клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами,

передает Starhit.ru. Компрометирующие

резидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало вопросов.

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Последнее: Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение болгарских властей выдворить из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ в этой стране. «Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Москва добавила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным […]