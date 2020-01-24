Сразу с двумя: одинокий Тимур Батрутдинов пустился во все тяжкие в Тайланде

24.01.2020, 19:51, Разное

Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу «План Б». Не найдя достойной
кандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли
41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин.

В Сети появилось видео
из тайского ночного клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами,
передает Starhit.ru. Компрометирующие
резидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало вопросов.

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение болгарских властей выдворить из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства РФ в этой стране. «Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Москва добавила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика