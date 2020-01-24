Число пострадавших американских военных в результате удара Ирана резко возросло

24.01.2020, 19:51, Новости дня

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что всего в результате обстрела Ираном баз в Ираке пострадали 34 военнослужащих США.

«По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», – сказал Хоффман, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что восемь человек на данный момент проходят лечение в США, еще девять – в Германии. Остальные уже вернулись в свои подразделения в Ираке.

По словам Хоффмана, глава Пентагона Марк Эспер поручил провести анализ системы сбора данных о пострадавших военнослужащих в Ираке. Он добавил, что иногда оценки военных расходятся с заключениями медиков.

Напомним, центральное командование США сообщило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.

О травмах американских военнослужащих в Пентагоне узнали только 16 января.

США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.



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