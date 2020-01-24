Лукашенко — я не могу позволить растворить Белоруссию в России

Во время инспекции на белорусских предприятиях президент Александр Лукашенко заговорил о проблемах интеграции с Россией, заверив, что его страна никогда не станет частью Российской Федерации. При этом, как передаёт его слова белорусское телевидение, он отметил, что белорусы должны жить «в обнимку с русским человеком».

Принципиальный разговор о работе местных заводов, нефтяной диалог с Россией и будущее целых отраслей — всё это часть рабочей поездки президента в Шкловский район Могилёвской области. Там Александр Лукашенко изменил маршрут и поехал на предприятия, работа которых его лично интересовала. Готовились все, но, посещая завод газетной бумаги, белорусский лидер предельно жёстко поставил задачи чиновникам и министрам на развитие региона и новых линий в цехах бумажного гиганта, который пока так и не проснулся.

Предприятие в прошлом году произвело продукции на 75 миллионов рублей, и это на 17 процентов больше года предыдущего. Однако ситуация по-прежнему не из лёгких. Основные торговые партнёры на внешних рынках — Узбекистан, Иран, Украина и Турция. Во время визита президент обратил внимание на проблемные вопросы, а их немало. Так, инвестиционный проект по созданию бумаги — основы для декоративных материалов так и не вышел на контрактные параметры производства, а это потеря чистой прибыли. Руководство завода обещало Александру Лукашенко разрешить все проблемы с оборудованием и чешским инвестором до конца года. По срокам президент спросит лично с директора и министров. Такие предприятия, как отмечено, пример того, что работу необходимо перестраивать вообще в отрасли.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Республики Беларусь: Смотрите за своей страной. Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. Он-то это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом, у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придёте и скажете. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, своё государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило.

А то мы производим продукты питания — девать некуда, нам по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда — деревообработка своя. У нас какие-то Кроношпаны политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Кроношпан должен рядом с ним стоять. Мы их не прессуем, мы не унижаем. Надо работать на страну, а потом на другие страны. Поэтому я публично вас предупреждаю, это всех касается. Слишком «порядочные» стали. За счёт государства и народа.

Обратил внимание белорусский лидер и на ситуацию в области, и на положение дел на Белшине, и на предприятии «Химволокно». По каждому детальный разбор. К слову, глава государства побеседовал и с коллективом завода газетной бумаги. Александр Лукашенко уже по традиции ответил на все, даже, казалось бы, неудобные вопросы. Конечно, спросили у президента про ситуацию с Россией. Нефтяной спор так и не разрешён. Что будет дальше? Честно и как есть — таков ответ Александра Лукашенко.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я как первый президент этой страны, которого избрали президентом вы, я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. Я на это пойти не могу. Вы слышали, Путин напрямую намекал, что если вы хотите внутренние цены на газ и нефть, то мы должны быть одной страной. Это же понятно, к чему.

В переговорах с президентом (России. — ИноТВ) я чётко и однозначно полтора или два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения. Что касается меня лично, я уже наработался, мне уже больше власти не надо. Во имя того, чтобы продлить своё существование, получить какие-то там ключи от склада в РФ — для меня неприемлемо. Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, с россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас.

К слову, заметно оживились и на других предприятиях Шклова, ведь к маршруту добавилось ещё несколько точек: льнозавод, предприятие по обработке древесины, маслодельные цеха. Позже прибыл Александр Лукашенко и на частное производство молочной продукции. Возможно, последние два имеет смысл объединить. Вопросом займётся губернатор Могилёвской области. Все подробности о масштабной поездке главы государства в наших следующих выпусках.

Дата выхода в эфир 24 января 2020 года.

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