МИД отчитался о поисках россиян в зонах распространения уханьского вируса

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало ситуацию с распространением нового коронавируса в Китае.
По состоянию на 24 января в Китае зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун), включая 25 с летальным исходом, отмечается в сообщении на сайте ведомства.
«Выявлено 1072 случаев с подозрением на новый коронавирус в 20 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения. В Специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 5 случаев, в САР Макао – 2, на Тайване – 1, За рубежом обнаружены 4 случая в Таиланде, 2 – во Вьетнаме, по 1 – в Японии, Республике Корея, США, Сингапуре», – отметили в МИД.
Ведомство отметило, что китайские власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности жителей страны. В числе таких мер МИД назвал введение ограничения на перемещение людей в провинции Хубэй, отмену крупных мероприятий в Пекине.
«Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации, а тем из них, кто находится в Китае соблюдать меры предосторожности. Осуществляется мониторинг прибывающих из Китая. Ростуризм рекомендует российским туристам в КНР при возникновении первых признаков заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации», – добавили в министерстве.
За ситуацией следят посольство и генконсульства РФ в КНР, они устанавливают связь с россиянами, которые находятся в зонах распространения болезни. Среди выявленных на территории Китая пациентов с этим заболеванием российских граждан на 24 января не зафиксировано.
Напомним, в Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.
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