Спектакль с участием звезды «Счастливы вместе» запретили на Украине

24.01.2020, 19:44, Новости дня

Спектакль с участием российского актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», запретили в Харькове после обращения активистов в Службу безопасности Украины (СБУ) с заявлением о том, что ранее актер посещал Крым.

Спектакль «Папаши»  с участием Логинова, должен был состояться 6 февраля в харьковском театре имени Шевченко.

«Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко не будет спектакля с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ», – написал в Facebook руководитель организации «Світанок» Вадим Поздняков. Он добавил, что активисты готовят обращение в СБУ по поводу еще одного актера, чье имя он не назвал.

На сайте продажи билетов указано, что билеты на спектакль не продаются.

Ранее украинские активисты пригрозили сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым.  Позже Башаров отреагировал на запрет своего спектакля на Украине. 



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