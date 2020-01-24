Спектакль с участием звезды «Счастливы вместе» запретили на Украине

Спектакль с участием российского актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», запретили в Харькове после обращения активистов в Службу безопасности Украины (СБУ) с заявлением о том, что ранее актер посещал Крым.
Спектакль «Папаши» с участием Логинова, должен был состояться 6 февраля в харьковском театре имени Шевченко.
«Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко не будет спектакля с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ», – написал в Facebook руководитель организации «Світанок» Вадим Поздняков. Он добавил, что активисты готовят обращение в СБУ по поводу еще одного актера, чье имя он не назвал.
На сайте продажи билетов указано, что билеты на спектакль не продаются.
Ранее украинские активисты пригрозили сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым. Позже Башаров отреагировал на запрет своего спектакля на Украине.
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