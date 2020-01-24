Кабмин Украины создал оперативный штаб в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV

Правительство Украины утвердило план по предотвращению попадания в Украине нового коронавируса 2019-nCoV, а также создало соответствующий оперативный штаб. Об этом 24 января сообщил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует «Радіо Свобода».

Он уточнил, что оперативный штаб будет создан на базе Министерства здравоохранения под руководством главы ведомства Зоряны Скалецкой.

По словам Гончарука, правительство уже несколько дней находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения.

«На сегодня никаких оснований для беспокойства в Украине нет, нет ни одного подтвержденного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины», – заявил премьер.

Он анонсировал с участием служб, осуществляющих контроль при пересечении границы.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в КНР составляло 26 человек, заболевших – 875.

Случаи заболевания подтверждены в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Японии, Вьетнаме, Таиланде, Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Риск завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину оценивается как средний, сообщили в Минздраве. Власти страны усилили меры безопасности в аэропорту Борисполь.

24 января глава Минздрава Скалецкая сообщила, что в Украине выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, два случая не были подтверждены, третий изучается эпидемиологами.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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